Ra lệnh bắt trung tá công an đánh gãy cổ người dân

Ngày 9-3, Công an TP Hà Nội đã có quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Ninh (54 tuổi, trung tá Công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) về hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan điều tra đang hoàn chỉnh các thủ tục, đề nghị VKSND TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh tạm giam với ông Ninh.

Công an TP Hà Nội cũng đang yêu cầu Bộ Công an tước quân tịch với Trung tá Ninh.

Trước đó, công an đã khởi tố vụ án, xác định ngày 28-2, tại đường vành đai Bến xe Giáp Bát, Trung tá Ninh và các dân phòng phường Thịnh Liệt đã xử lý vi phạm giao thông dẫn đến việc ông Trịnh Xuân Tùng (54 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng) bị thương tích.

Như chúng tôi đã thông tin, trưa 28-2 ông Tùng đi xe ôm đến Bến xe Giáp Bát để đi miền Trung. Khi đến bến xe, ông Tùng gỡ mũ bảo hiểm để gọi điện thoại thì bị tổ công tác Công an phường Thịnh Liệt lập biên bản, phạt người chạy xe ôm vì để khách không đội mũ bảo hiểm. Người chạy xe ôm và cả ông Tùng không đồng tình với quyết định này nên đã có lời qua tiếng lại. Khi đang cự cãi, Trung tá Ninh cùng một số dân phòng đã dùng dùi cui đánh vào gáy, đấm đá ông Tùng rồi còng tay đưa về trụ sở công an phường…

Bệnh viện xác định ông Tùng bị gãy hai đốt sống cổ, liệt tứ chi, liệt hô hấp… Sau khi phẫu thuật, điều trị nhưng ông đã chết vào ngày 8-3. Giám đốc, phó giám đốc và các lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã đến BV chia buồn cùng gia đình ông Tùng.

T.TÚ