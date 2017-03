Ra sông Hồng tập bơi, 2 học sinh chết đuối

Theo Công an xã Văn Khê, khoảng hơn 14 giờ ngày 24.4, sau khi tan học, bảy học sinh lớp 8 Trường THCS Văn Khê (xã Văn Khê, H.Mê Linh, TP.Hà Nội) đã rủ nhau ra khu vực sông Hồng đoạn chảy qua xã để chơi và tắm.



Do không biết bơi nên các em học sinh đã lấy những thân cây chuối để làm phao tập bơi. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, khiến các em bị đẩy ra xa. Hậu quả, hai em Nguyễn Văn Trọng và Nguyễn Văn Duy, cùng 14 tuổi, là học sinh Trường THCS Văn Khê, bị nước nhấn chìm, năm em còn lại được cứu thoát lên bờ nên đã may mắn thoát chết.



Ngay sau khi nhận được tin báo, gia đình các em đã cùng chính quyền địa phương có mặt, thuê thợ lặn, tàu thuyền trên sông Hồng phối hợp tìm kiếm, nhưng tới sáng ngày 25.4 vẫn tìm thấy thi thể của hai học sinh xấu số.





Theo Hà An (TNO)