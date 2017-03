Rắc rối chuyện mất xe ở khách sạn

Anh báo với nhân viên khách sạn, những người này nói khi vào anh không đi xe. Anh Q. đưa thẻ xe của khách sạn ra thì các nhân viên này mới chịu tìm hiểu sự việc.Chiều cùng ngày, anh Q. và ông M. (chủ khách sạn) đến Công an P.6, Q.Gò Vấp làm việc.



Công an yêu cầu khách sạn phải bồi thường cho anh Q.. Nếu không thống nhất được mức bồi thường, anh Q. có thể khởi kiện ra tòa.Ông M. chỉ đồng ý bồi thường từ 5-10 triệu đồng. Anh Q. không chịu vì xe của anh là xe Exciter, mua với giá 36 triệu đồng, hiện giá xe cũ trên thị trường gần 30 triệu đồng.



Anh Q. yêu cầu ông M. bồi thường từ 25-30 triệu đồng, hoặc khách sạn đi khảo sát giá của loại xe cũ này rồi trả cho anh thấp hơn 2 triệu đồng so với giá thị trường.Ông M. cho biết: “Ngày 5-6, anh Q. thuê phòng, số thẻ xe 12 nhưng khi trả phòng, anh Q. lại đưa thẻ xe số 09.



Trong khi thẻ xe 09 là của phòng 203 thuê phòng và khách đã trả phòng trước khi anh Q. ra 10 phút. Phòng nào, số thẻ xe bao nhiêu chúng tôi đều ghi lại trong sổ theo dõi, không thể có sự nhầm lẫn. Chúng tôi đang nghi ngờ có sự gian lận ở đây. Có thể anh Q. đã câu kết với bạn bè, thuê phòng rồi lấy cả hai xe ra trước, sau đó anh Q. mới kêu mất xe”.



Anh Q. cho biết không đồng tình với cách suy luận của ông M. Anh đang nhờ công an hướng dẫn làm các thủ tục khởi kiện ra tòa.



Phân tích về vụ này, luật sư Phạm Văn Thạnh (Đoàn luật sư TP.HCM) nói: “Khách sạn cho rằng trong cuốn sổ nhật ký theo dõi hằng ngày phát hiện anh Q. có sự gian lận, tráo đổi thẻ xe, đưa xe ra ngoài trước... Nếu có tranh chấp ra tòa thì cuốn sổ nhật ký này chỉ có giá trị tham khảo vì ai viết vào sổ nhật ký này, viết khi nào, có ai làm chứng... và ai cũng có thể ghi vào thêm được. Cho nên để có cơ sở pháp lý phải nhờ cơ quan điều tra vào cuộc”. Theo luật sư Thạnh, trong trường hợp không tìm được chứng cứ có sự gian lận, khách sạn phải bồi thường cho anh Q..



Giải quyết vụ đòi bồi thường mất xe, tòa án thường căn cứ vào thẻ gửi xe và giấy tờ xe của người bị mất xe. Tài sản là chiếc xe nên tòa án chỉ có thể buộc khách sạn bồi thường trị giá chiếc xe bị mất cho anh Q.. Tòa án thường phải trưng cầu, khảo sát giá của cơ quan vật giá đối với chiếc xe cùng loại, sau đó căn cứ giấy tờ mua bán để xác định thời gian sử dụng xe mà trừ đi phần khấu hao tài sản. Như vậy giá bồi thường là giá gần sát với giá trị thực tế của chiếc xe bị mất.



