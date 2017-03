Rạch mặt vợ rồi cướp xe bỏ trốn

Cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang lập hồ sơ để xử lý một vụ cố ý gây thương tích và cướp tài sản vừa xảy ra tại phường Bình Hưng Hòa B. Đồng thời truy bắt nghi can Trần Hiếu Hiển (24 tuổi, quê xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra, làm rõ.

Đầu tháng 4-2013, Hiển cùng vợ là Nguyễn Thị Quyên (21 tuổi) và người em họ đến cơ sở in lụa, may túi xách An Bình (số 19/5 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B) xin việc. Chủ cơ sở đồng ý nhận cả ba vào làm việc và bố trí ăn, ngủ tại cơ sở mà không biết Hiển và Quyên là vợ chồng vì nghe Hiển nói “tụi cháu là anh em bà con”. Nghe lời giới thiệu trên, Cao Anh Tuấn (một công nhân tại cơ sở An Bình) tưởng thật nên âm thầm tán tỉnh Quyên. Chỉ một thời gian ngắn, làm việc gần nhau, giữa Quyên và Tuấn nảy sinh tình cảm khác thường khiến Hiển ghen tuông, ngầm theo dõi.

Tối 1-5, công nhân được nghỉ lễ, Hiển giả vờ ra ngoài uống cà phê cùng đồng nghiệp rồi bất ngờ quay lại cơ sở. Khi mở cửa phòng, Hiển tận mắt nhìn thấy vợ mình và Tuấn đang ôm nhau cùng có những cử chỉ thân mật.

Anh Quốc (bảo vệ khu phố bị cướp mất xe khi truy đuổi kẻ thủ ác) tại hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: Nguyễn Tý

Máu nóng sôi lên, Hiển vớ lấy cái kéo sắt trên bàn cắt đâm Tuấn nhưng Tuấn né được rồi bỏ chạy. Hiển quay sang cô vợ trẻ đang co ro sợ hãi, dùng kéo rạch vết dài hai bên má Quyên, máu chảy đầm đìa. Nghe tiếng Quyên kêu cứu, những người trong cơ sở chạy đến, Hiển nhanh chân vơ lấy túi xách chạy ra ngoài.

Lúc này, anh Phan Văn Quốc, bảo vệ khu phố 2 (phường Bình Hưng Hòa B), đang trực ở chốt gần đó nghe tin báo liền phóng lên xe máy đuổi theo Hiển. Phát hiện Hiển bên kia đường, anh Quốc dừng xe nhảy xuống đến khống chế hung thủ gây án. Lập tức, Hiển quẳng túi xách để chống lại anh Quốc. Nhìn thấy xe máy hiệu magic (biển số 52N-2642) của anh Quốc dựng bên lề còn cắm chìa ổ khóa công tắc, Hiển liền nhảy lên xe, rồ ga tẩu thoát.

Riêng nạn nhân Quyên đang điều trị tại BV T. (quận Tân Bình, TP.HCM) với nguy cơ phải múc bỏ con mắt trái do vết đâm gây hỏng giác mạc.

Theo anh Đinh Nguyễn Thụy Vũ, chủ cơ sở Thanh Bình: “Sáng 6-5, Hiển có điện thoại cho tôi nói đã về quê và xin lỗi về hành vi bột phát thiếu kiềm chế. Hiển nói chiếc xe máy của anh Quốc đã quẳng lại ở một trại cây kiểng gần khu vực cầu vượt Quang Trung (quận 12). Hiển và Quyên không dám nói thật về mối quan hệ vợ chồng ngay từ đầu vì lúc đi tìm việc công ty dịch vụ việc làm có dặn dò “Nếu doanh nghiệp biết là vợ chồng hoặc bồ bịch thì sẽ không nhận vào làm việc”.

AN DANH