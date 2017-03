Rét âm 0,8 độ C, xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, hiện tượng băng tuyết vẫn còn. Mặt cỏ và hàng rào của các nhà nghỉ khu du lịch Mẫu Sơn bị đóng băng.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh, nhiệt độ thấp nhất vào lúc 7 giờ ngày 16-12 tại khu du lịch Mẫu Sơn là âm 0,8 độ C; TP Lạng Sơn 6,2 độ C; Đình Lập 6,8 độ C; Bắc Sơn 7,6 độ C.

 Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày 17-12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Nam Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Bộ. Nhiệt độ miền Bắc hôm nay phổ biến 9-13 độ C, vùng núi nhiều nơi xuống dưới 5 độ C. Ở Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ xuống tới 1-2 độ C. Riêng ở đỉnh núi cao như Ô Quý Hồ, nhiệt độ xuống tới 0 độ C, xuất hiện băng giá. Đợt rét này còn kéo dài thêm hai ngày nữa.

AX - H.VÂN