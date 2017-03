Rét đậm bao phủ miền Bắc-Trung, vùng núi rét hại

Trong ngày, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6-7. Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, vùng núi rét hại và đề phòng có sương muối và băng giá.

Vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Trường Sa hầu như ít di chuyển. Lúc 7 giờ sáng cùng ngày, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 6-8 độ vĩ Bắc, 112-114 độ kinh Đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết với gió Đông Bắc mạnh nên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cho biết phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Nam cấp 3. Trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13, có nơi từ 3-5 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13, có nơi từ 5-7 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6-7. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C và cao nhất từ 14-17 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, riêng phía Bắc từ 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, phía Bắc từ 21-24 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C và cao nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Theo Hoàng Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)