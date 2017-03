Rét đậm, rét hại ở miền Bắc kéo dài đến giáp Tết

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ, khu vực biển quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trong khoảng 10 ngày tới sẽ liên tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 4-6m, tập trung chủ yếu trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung và Nam Bộ, khu vực biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.



Ngày 19/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ C, có nơi dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 16 độ C.



Phía Đông Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 12-15 độ C.



Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 15 độ C.



Các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ C.



Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, phía nam 26 đến 29 độ C.



Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C.



Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C./.







Theo Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)