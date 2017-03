Rình người xuống xe khách để cướp

Thời gian gần đây, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) nhận được nguồn tin về hoạt động của một nhóm đối tượng cướp tài sản với hành vi manh động, táo tợn. Thủ đoạn của chúng là phục sẵn ở một số điểm tại khu vực thị trấn Chư Sê, khi thấy hành khách xuống xe dọc đường sẽ bám theo dùng hung khí khống chế cướp tài sản.

Lực lượng Công an đã thông báo phương thức, thủ đoạn gây án của các đối tượng để nhân dân cảnh giác phòng ngừa, tăng cường tuần tra, kiểm soát và cử tổ công tác mật phục tại một số nơi thường xảy ra các vụ cướp.

Khoảng gần 2h sáng 3-9, anh Thái Phi Phụng (29 tuổi), trú tại thị trấn Chư Sê vừa xuống chiếc xe khách tuyến Đà Nẵng - Đắk Lắk tại khu vực ngã ba (thị trấn Chư Sê) đang cột hành lý vào chiếc xe môtô (hiệu Jupiter BKS 77H7-8744) để về nhà thì bất ngờ bị một đối tượng nhào tới phía sau lưng dùng tay siết mạnh vào cổ và rút dao nhọn gí vào lưng đe dọa: "Đứng im đưa bóp tiền đây, nếu chống cự tao đâm chết". Lập tức, có hai đối tượng khác cùng lao vào lục soát khắp người cướp một điện thoại di động Nokia, 480 nghìn đồng và nhanh chóng nhảy lên chiếc xe môtô của anh Phụng phóng chạy vào màn đêm.

Nghe tiếng anh Phụng tri hô cướp, tổ công tác của Công an thị trấn và lực lượng bảo vệ dân phố đang thường trực tại trụ sở UBND thị trấn Chư Sê tức tốc truy đuổi và báo Công an huyện cử lực lượng phối hợp tổ chức chốt chặn theo hướng tẩu thoát của bọn chúng. Chạy được khoảng hơn 500m, ba tên cướp đã bị lực lượng Công an, bảo vệ dân phố đuổi kịp buộc chúng phải bỏ chiếc xe vừa cướp bỏ chạy về nhiều hướng.

Một trong ba đối tượng bị bắt giữ, đó là Đinh Duy Hiếu (14 tuổi), trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê. Từ lời khai của tên Hiếu, Công an Chư Sê tiếp tục tổ chức truy xét và đến 6h cùng ngày đã bắt tiếp Lê Thanh Tài (tức cu lỳ, 16 tuổi, ở gần nhà tên Hiếu) và Nguyễn Đình Phước (21 tuổi), trú tại thôn Hố Lang, xã Chư Pơng, Chư Sê là thủ phạm vụ cướp trên. Đồng thời thu giữ một dao nhọn là hung khí gây án, chiếc xe môtô BKS 77H7-8744 của anh Phụng và số tiền bọn chúng vừa cướp được.

Bước đầu các đối tượng trên khai nhận, ngoài vụ cướp tài sản của anh Thái Phi Phụng, vừa qua chúng còn gây ra hàng chục vụ cướp và trộm cắp khác trên địa bàn huyện Chư Sê.

Cơ quan điều tra Công an huyện Chư Sê đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trên.