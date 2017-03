Rộ nạn “cò” bắt ép khách tại bến xe "dù"

Theo trung tá Trần Như Sỹ, Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM), các bến xe “dù” mà Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh hiện rất phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Trong Tháng An toàn giao thông (tháng 9-2009), Đội CSGT Bình Triệu và Công an quận Thủ Đức đã phối hợp xử lý xe đậu, dừng đón khách trái phép. “Đối với hoạt động “cò”, lơ xe giật khách, chúng tôi có văn bản đề nghị Công an quận Thủ Đức rà soát, quản lý, đồng thời phân tuyến tuần tra kiểm soát theo quy định. Tuy nhiên, chúng tôi không thể lập chốt tại đó mà chỉ tăng cường tuần tra lưu động” - ông Sỹ cho biết thêm..