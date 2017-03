Rộ nạn trộm cắp xe máy ở Bình Dương

Gần đây, người dân ở phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) rất hoang mang trước tình trạng trộm cắp xe máy diễn ra liên tục trên địa bàn.

Cách đây hơn tuần, chị Ngọc vừa dựng chiếc Air Blade mới mua trước cửa nhà, chỉ lơ là vài phút là chiếc xe biến mất. Anh Nguyễn Văn Phước (CLB Phòng chống tội phạm phường) nói: “Khoảng 2-3 tháng nay địa phương rộ lên tình trạng trộm xe, cạy cửa. Có một nhóm người thuê phòng trọ ở khu phố Bình Đường 1, xăm hình, chơi ma túy, từng đi tù, cứ tầm sáng sớm, trưa, chiều tối là ăn mặc lịch sự, đeo cặp táp đi đá nóng xe. Các đối tượng thường đi theo nhóm, khi bị phát hiện, phía sau sẽ có đồng bọn cản địa để tẩu thoát”.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên, cho biết: “Có một băng thuê nhà trọ ở khu phố Bình Đường 3, ban ngày chúng chơi bida, bài bạc, ban đêm bẻ khóa vào nhà lấy trộm đồ đạc. Khi tôi bắt được nghi can thì đa số nạn nhân sợ bị trả thù không tố giác. Do không có nhân chứng nên công an đã thả nghi can”.

Được biết, những xe khách đường dài trước kia đậu ở Bến xe Lam Hồng nay tập trung về cây xăng dưới chân cầu vượt Sóng Thần càng làm “mảnh đất màu mỡ” của băng nhóm có cơ hội lộng hành. Băng của K. đi tù về, nghiện ngập, giành địa bàn cầu vượt Sóng Thần chạy xe ôm. Một số tài xế xe ôm cố tình chạy chậm lại để cho đồng bọn cướp giật tài sản. Còn khi phát hiện ai không có tài sản thì chạy được một đoạn là chúng bán cho xe ôm khác.

Cách đây hai tuần, đang đêm khuya, một nạn nhân bị đàn em của K. đánh dằn mặt do không chịu khuất phục dưới trướng của K.

Ngày 18-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Hữu Công (Phó Trưởng Công an thị xã Dĩ An) cho biết: “Không có chuyện dân bắt, công an lại thả. Phường hiện có 60.000 nhân khẩu với hơn 30.000 là tạm trú, chỉ cần buông lỏng một chút là không đảm bảo an ninh. Đây là địa bàn giáp ranh hội tụ đầy đủ tội phạm ở bến xe, ga, quốc lộ 1A chủ yếu là trộm cắp và gây thương tích. Trong đó đá nóng xe là nổi cộm, các đối tượng thường lợi dụng lúc trời mưa, người dân để xe ở ngoài, đường vắng nên chúng dễ ra tay rồi tẩu thoát”.

NGÂN NGA