Rộ nghề nuôi sinh vật gây hại - Bài 2: Nuôi “siêu sâu”, ốc bươu vàng

Đã có người nuôi… ốc bươu vàng Cách đây không lâu, một hộ dân tại xã Mỹ Phú (huyện Thủ Thừa, Long An) đến chi cục xin đăng ký… nuôi ốc để lấy trứng nhân giống. Nhờ vậy mà chi cục mới phát hiện hộ này nuôi ốc bươu vàng trong ao đã lâu (dự định xin giấy tờ hợp thức hóa) nên đã kịp thời ngăn chặn. Thực tế để kiểm tra chuyện người dân có nuôi ốc để bán hay không là vô cùng khó bởi đặc trưng nhiều ao hồ của vùng Đồng Tháp Mười. Dù vậy, sắp tới, chúng tôi cũng sẽ tăng cường kiểm tra để nếu có sẽ phát hiện kịp thời. Người dân cũng không nên vì lợi ích trước mắt mà nuôi ốc với bất cứ hình thức nào. Ông NGUYỄN VĂN LÂN, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ Thực vật, Sở NN&PTNT tỉnh Long An Chuyện người dân tham gia bắt ốc là tốt vì vừa có thu nhập, vừa giảm bớt lượng ốc nhiều như hiện nay. Thời gian trước ở địa phương, ốc bắt bán cho các hộ nuôi cá lóc hay làm thức ăn cho gia súc. Tuy nhiên, gần đây ốc lại có giá khá cao, thương lái thu mua với số lượng lớn, không rõ là do ai mua và mua để làm gì. Ông TRẦN TẤN TÀI, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tân Hưng, Long An