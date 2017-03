Rơi từ lầu 1 xuống, bé gái 5 tuổi tử vong

Thấy hai con đang ngủ say, người mẹ khóa cửa ngoài rồi tranh thủ đi chợ. Khi tỉnh dậy, bé gái 5 tuổi không thấy cha mẹ, hoảng loạn đi tìm. Bé đẩy cửa ra ban công lầu 1, rồi trèo qua lan can chẳng may bị trượt chân ngã xuống đất.

Tai nạn thương tâm trên xảy ra với bé gái N.T.P (ngụ tại quận Bình Thạnh, TPHCM). Ngay khi sự việc xảy ra, những người hàng xóm và người qua đường đã đưa bé P đến phòng khám gần nhà tiến hành hồi sức, sau đó, cháu P được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, bé đã tử vong lúc 4h chiều 10/6. Theo BS Đoàn Thị Ngọc Diệp, Trưởng khoa cấp cứu cho biết: “Bé P. nhập viện trong trạng thái ngưng thở, hôn mê sâu, mất nhiều máu. Kết quả chiếu chụp cho thấy, cháu bị lõm, nứt hộp sọ và vỡ sàn sọ”. Qua trường hợp trên, BS Ngọc Diệp khuyến cáo đến các bậc phụ huynh nên gửi trẻ cho người thân hoặc hàng xóm nếu có công việc khẩn cần đi. Tuyệt đối không ra ngoài lúc trẻ đang ngủ vì khi tỉnh dậy không thấy người lớn, các cháu sẽ rơi vào trạng thái hoang mang. Theo Vân Sơn (Dân trí)