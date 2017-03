Rơi từ tầng 6, một công nhân bị thương nặng

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, trong khoảng thời gian đó họ nghe một vật gì rơi phát ra tiếng động rất to tại công trình xây dựng này. Khi mọi người kéo đến thì thấy một công nhân xây dựng đang nằm bất động dưới đất. Sau đó, nạn nhân được những công nhân khác đưa lên xe ôtô chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Được biết, nạn nhân tên Hứa Sen (khoảng trên 40 tuổi, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Người dân cho biết, rất may khi rơi từ tầng 6 xuống, anh Sen bị vướng vào dây điện trước khi tiếp đất nên may mắn thoát chết.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng công an phường Tam Thuận và quận Thanh Khê đã có mặt tại hiện trường cùng với Thanh tra Sở LĐTB-XH Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

Theo Công Bính (Dân trí)