Rơi từ tầng năm, một người thợ tử vong

Anh Trung quê xã Trực Cát, huyện Trực Ninh (Nam Định). Trong lúc tời cát lên để công nhân xây dựng, anh Trung đã rơi từ tầng năm của tòa nhà xuống đất và chết trên đường đi cấp cứu. Theo các công nhân có mặt tại hiện trường, do hệ thống dàn giáo yếu, cộng với việc xe rùa cát nặng nên anh Trung đã bị mất cân bằng và rơi xuống đất.

Mặc dù là công trình xây dựng có quy mô lớn nhưng người lao động tại đây được bảo hộ rất sơ sài. Công nhân được thuê mướn từ nhiều nơi và hầu hết không có hợp đồng lao động. Tại nơi anh Trung làm việc và nhiều nơi khác của công trình không có giăng lưới bảo vệ.

Công trình không giăng đủ lưới bảo vệ. Ảnh: LÊ PHI

Chị Phạm Thị Thu (người cùng làm việc với anh Trung) cho biết anh Trung vào Đà Nẵng làm phu tời vật liệu xây dựng gần một năm nay. Nhà anh Trung rất nghèo nên anh phải đi làm nhiều nơi để nuôi hai con nhỏ. “Với một khối cát tời thuê, chúng tôi được trả 80.000 đồng. Anh Trung mới làm ngày đầu tiên thì gặp nạn” - chị Thu khóc nói.

Được biết công trình này do Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Kiến trúc Rồng Việt là đơn vị thiết kế, Công ty Cổ phần Xây lắp An Thịnh Phát (Đà Nẵng) là đơn vị thi công. Hiện vụ việc đang được Công an quận Hải Châu điều tra làm rõ.

LÊ PHI