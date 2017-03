Rớt giá vì vào tay mấy bà đồng nát!

Vì máy cồng kềnh, vụ trộm lại xảy ra ban ngày nên công an không khó mấy để tìm ra chiếc máy tại một điểm thu mua… phế liệu. Khai với công an, năm người hành nghề mua phế liệu thực hiện vụ trộm cho biết lợi dụng trường sửa chữa, họ đã cắt khóa, thuê xích lô chở máy đi bán phế liệu. Các giảng viên trường y than trời vì cái máy có giá gần 130 triệu đồng nhưng khi vào tay các bà đồng nát, nó rớt giá chỉ còn có… 4 triệu đồng.

AS