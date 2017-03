Rủ đi bắt ốc rồi hiếp dâm

Chiều ngày 3/7, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Mai Văn Cường (SN 1997, trú tại xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó, do có quen biết từ trước nên Mai Văn Cường đã rủ em Nguyễn Thị T. (sinh tháng 4/2003, trú tại xã Nam Thanh) đi bắt ốc. Khoảng 6h ngày 28/6, Cường đến cổng nhà T. rồi đi ra cánh đồng xóm Quy Chính (xã Vân Diên, Nam Đàn). Đi qua ao gần rìa làng, Cường đã kéo T. vào một căn nhà bỏ hoang rồi dùng vũ lực giở trò đồi bại.

Thấy con gái có nhiều biểu hiện lạ, đêm ngủ hay giật mình hoảng hốt, gia đình gặng hỏi, T. đã kể lại toàn bộ sự việc. Gia đình T. đã làm đơn tố cáo Mai Văn Cường lên công an huyện Nam Đàn.

Vụ việc đang được cơ quan Công an Công an huyện Nam Đàn điều tra làm rõ. Tính tới thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Mai Văn Cường mới hơn 14 tuổi.

Theo Hoàng Lam (Dân trí)