Rủ nhau tắm sông Mã lúc chăn bò, 1 học sinh chết đuối

Ngày 23-9, ông Nguyễn Thành Chung, Trưởng công an xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn xã vừa có một học sinh 15 tuổi chết đuối thương tâm. 9 giờ sáng 23-9, xác của em đã được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc 3 km.



Nạn nhân là em Trần Quốc Tuấn (SN 1998, ngụ ở thôn Phù Hưng 2, xã Yên Thái), đang là học sinh lớp 9 trường THCS Yên Thái. Vào chiều ngày 22-9, em Tuấn có đi chăn bò và cùng với 2 em nhỏ ra sông Mã tắm.



Trong lúc tắm, không may em Tuấn bị trượt chân vào vùng nước xoáy và bị nước cuốn trôi. Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy ra thì không thấy em Tuấn đâu, nhiều người nhảy xuống sống lặn mò tìm kiếm nhưng không thấy.



Do nước sông Mã lên cao, chảy xiết nên công việc tìm kiếm rất khó khăn, mãi đến 9 giờ sáng nay (23-9), xác em Tuấn mới được tìm thấy cách nơi xảy ra sự việc khoảng 3 km.



Hiện xác em Tuấn đã được người thân đưa về quê an táng.

