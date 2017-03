Rung lắc ở Quảng Nam khiến người dân hoang mang

UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Bộ KH-CN kiểm tra giúp và có hướng xử lý để người dân an tâm, ổn định cuộc sống.



Trong khi đó, Hội Địa vật lý Việt Nam cho biết, đới đứt gãy kéo dài từ H.Bắc Trà My (Quảng Nam) đến Trà Bồng (Quảng Ngãi) đang hoạt động mạnh, có khả năng phát sinh động đất.



Nguyên nhân chính khiến rung lắc ở huyện miền núi Quảng Nam đang được làm rõ và sẽ công bố trong vài ngày tới.

Trước đó, rạng sáng 17.11, nhiều xã ở H.Bắc Trà My cũng bị rung lắc kéo dài.



Theo Hữu Trà (TNO)