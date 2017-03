Rượu bia cứ tràn cung mây!

Lý do là vì những ngày này bà con bắt đầu “xuất hành” và xem xét kỹ cũng thấy có thêm một lý do quan trọng: 70% số vụ có sự liên can của... rượu bia!

Cũng phải lẽ và rất bình thường bởi... tết mà, ai cũng muốn trong lời chúc tụng đầu năm có thêm tý men. Mỗi lần chúc lại thêm tý nữa, tý nữa... rồi khi cầm lái phương tiện thì đã ngất ngưởng. Chỉ khi thức dậy (hoặc chẳng bao giờ thức dậy) trong nhà thương thì nỗi ân hận đã muộn màng...

Trăm sự tại nhân, trách ý thức người dân thì lúc nào chẳng đúng. Nào nồng độ cồn vượt mức cho phép, nào chở ba, không đội mũ bảo hiểm, giành đường, lấn làn... Tuy nhiên, có lý do vẫn còn lẩn khuất là tại sao rượu bia mua dễ thế, tiêu thụ dễ thế thì không ai mổ xẻ.

Thật thế, chỉ cần độ chục ngàn đồng (chưa đầy 1 USD) ra ngoài ngõ đã có ngay cút rượu đế, sang hơn độ hai, ba chục ngàn đồng là loại rượu mạnh có nhãn hiệu. Những loại “đẳng cấp” hơn như rượu Tây, vodka thứ thiệt cũng chỉ vài trăm ngàn đồng đã có thể mua được. Còn bia thì vô kể...

Ngoảnh nhìn sang mấy nước láng giềng như Singapore, Malaysia mà xem. Thu nhập dân cư của họ rất cao song xem ra cái việc mua rượu để uống, đến mức tràn cung mây như ta, là vô cùng xa xỉ bởi thuế rất cao. Ngay khách du lịch mua rượu ở cửa hàng song trả tiền rồi vẫn chưa được cầm rượu, phải đợi ra sân bay mới được nhận ngoài cửa hải quan (để tránh tiêu thụ trong nước)! Ở châu Âu cũng vậy, bia rượu được bán không chỉ với giá cắt cổ mà khách tiêu thụ lẻ còn bị hạn chế số lượng rất khắt khe...

Chính vì chính sách gần như... “mở toang” cho rượu bia nên cái việc bợm nhậu cầm lái phương tiện giao thông ở ta là phổ biến, làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Do đó 70% số vụ có liên can đến rượu bia đâu có khó lý giải nguyên nhân!

Ngày xuân có chén rượu ngọt thì cũng có chén đắng. Mong rằng những nhà hoạch định chính sách mạnh tay kìm hãm chuyện giá bia rượu rẻ như cho! Đó cũng là cách để triệt nguyên nhân gián tiếp khiến tai nạn giao thông tăng và hậu quả ngày càng trầm trọng!

VẠN BẢO