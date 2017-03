Rút kinh nghiệm vụ dùng xe công chở phế liệu tang vật đi bán

Số phế liệu này là tang vật tịch thu từ vụ trộm trong Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm.

Theo kết quả xác minh, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đồn Công an Khí-Điện-Đạm Cà Mau đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ trộm vật tư, tài sản trong công trường Nhà máy Đạm và Khu công nghiệp Khí-Điện-Đạm. Ngày 1-9, Đồn Công an bàn giao tang vật cho Ban Quản lý dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau gồm: 900 kg sắt, 107 kg đồng, 109 kg inox (tất cả ở dạng phế liệu). Thấy số tang vật là phế liệu không sử dụng được, Ban Quản lý dự án có văn bản đồng ý cho lại Đồn Công an Khí-Điện-Đạm bán thanh lý, bổ sung kinh phí hoạt động. Vụ việc đã được Thiếu tá Hứa Thanh Lạc (Phó Trưởng đồn) báo cáo Ban Chỉ huy Công an huyện U Minh và được đồng ý cho bán thanh lý.

Sáng 2-9, nhân chuyến đưa xe ô tô đi sửa chữa, Thiếu tá Lạc đã kết hợp chở 107 kg dây đồng phế liệu đi bán. Số tiền thu được đã nhập quỹ đơn vị.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Công an huyện U Minh và Đồn Công an Khí-Điện-Đạm Cà Mau rút kinh nghiệm sự việc, minh bạch thông tin để tránh gây dư luận xấu.

