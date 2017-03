Rút ngay giấy phép những cây xăng không bán hàng

Cần Thơ: Kiểm tra các cây xăng ngưng bán Anh HNMT (ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thông tin: Khoảng 10 giờ trưa 17-2, ôtô của anh bị bốn cây xăng nằm ven quốc lộ 91 (đoạn KCN Trà Nóc - Ô Môn) từ chối bán dầu với tấm bảng tạm nghỉ. Khi gần tới khu vực Bằng Tăng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, xe cạn dầu phải đẩy một đoạn vào một cây xăng nhưng họ cũng nghỉ bán vì lý do cúp điện. “Sau khi năn nỉ, họ mới nổ máy phát điện để bơm dầu” - anh T. nói. Ngày 18-2, khi PV báo Pháp Luật TP.HCM trở lại những khu vực nói trên thì các cây xăng đều mở cửa buôn bán bình thường. Với thông tin trên, ông Đỗ Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ, cho biết đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra lại để xử lý. GIA TUỆ 0943868839 - (04) 39348103 Số điện thoại đường dây nóng phục vụ 24/24 giờ của Cục Quản lý thị trường để người dân, báo chí điện thoại báo nếu phát hiện cây xăng nào găm hàng, đầu cơ. Các cơ quan chức năng kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đảm bảo duy trì việc bán hàng thường xuyên, liên tục. Chống đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt, tăng giá trái phép, gian lận đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; Thương nhân kinh doanh xăng dầu phải thực hiện nghiêm túc việc bán hàng bình thường, cung cấp xăng dầu đầy đủ phục vụ sản xuất và nhu cầu đời sống người dân. Mọi trường hợp ngưng bán hàng hoặc cắt giảm giờ bán phải có lý do rõ ràng, chính đáng; Mọi trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm, kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả việc tước giấy chứng nhận kinh doanh xăng dầu, đình chỉ hoạt động hoặc đề nghị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự. (Theo công điện của Cục Quản lý cạnh tranh về việc kiểm tra kinh doanh, chống xuất lậu xăng dầu ngày 17-2)