Rút súng dọa dân, một cảnh sát bị đình chỉ công tác

(PL)- Thượng tá Phan Văn Chương - Trưởng Công an thị xã Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) cho biết Ban Giám đốc Công an tỉnh vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Lương Thế Hùng - Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp - Công an thị xã về hành vi rút súng dọa dân.

Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 12-10 có đưa tin “Rút súng dọa dân vì người nhà bị đòi nợ” phản ánh tối 10-10, Trung tá Hùng ghé thăm nhà người thân tại phường 12, quận Gò Vấp (TP.HCM). Cùng lúc có người đến nhà này đòi nợ và dùng lời lẽ khiếm nhã với ông Hùng khi ông đứng ra can thiệp chuyện nợ nần hai bên. Theo tường trình của ông Hùng, do phía chủ nợ phản ứng hơi quá, ông Hùng đã móc súng ra cho họ “thấy mà sợ” chứ không nhằm đe dọa. L.NGUYỄN