Sa bẫy bọn buôn người quốc tế - Bài 2: Trở về từ tổ quỷ

Như đã thông tin trên số báo hôm qua, ba cô gái Đồng Tháp gồm hai chị em ruột Nguyễn Thị N., Nguyễn Thị D. và L. được một người tên là bà Tám Hồng dụ dỗ “xuất khẩu lao động”. Thực chất họ bị bán cho bà Vy - một người Việt lấy chồng tại Malaysia.

Sang Malaysia ngày 21-10-2009, chỉ một ngày sau họ đã bị buộc bán dâm, khi chống cự thì bị dọa giết. Để D. và L. được trở về, cô Nguyễn Thị N. buộc phải chấp nhận ở lại bán dâm “trả nợ” khoản tiền 3.000 USD mà những kẻ buôn người đã… chi phí để đưa họ sang Malaysia.

Cuộc đào thoát

N. nói cô vẫn đinh ninh là trước sau gì thì mình cũng bỏ xác nơi xứ lạ quê người vì không biết đến bao giờ mới trả hết nợ cho bà Vy. Nhưng rồi vận may bất chợt đến khi gần một tháng sau đó, hộ chiếu của cô phải gia hạn. Bà Vy cho tay chân đưa N. đi gia hạn hộ chiếu nhưng trời xui đất khiến thế nào lại đưa điện thoại di động cho N. Có điện thoại trong tay, N. tìm cách liên hệ về quê nhà và gặp được mẹ là bà Tám Q. Cô yêu cầu gia đình nhanh chóng tố cáo bà Tám Hồng và đến các cơ quan báo chí kêu cứu.

Sau khi N. đi gia hạn hộ chiếu về, bà Vy nghe lại máy ghi âm trong điện thoại, phát hiện cô thông tin về Việt Nam cầu cứu nên nhốt cô vào phòng tối. Đến ngày 24-11-2009, bà Vy đột ngột thả N. ra, đưa vé máy bay về Việt Nam và cho người đưa cô ra sân bay về nước. “Khi đó bà Vy nói do tôi gọi điện thoại về Việt Nam cầu cứu mà nhiều ngày qua cảnh sát Malaysia nhiều lần đến làm khó dễ, vì thế bà ta cho tôi về để khỏi phiền phức. Khi đưa vé máy bay cho tôi, bà Vy còn hăm dọa: “Mày cứ về tới nhà thì tức khắc sẽ có người mang một chiếc quan tài tới tặng mày” - N. kể.

Tú bà Đinh Thị Thu Hồng (Tám Hồng).

N. về tới sân bay Tân Sơn Nhất, trong túi không có một đồng để đi xe. Một người phụ nữ Việt Nam đi chung chuyến bay sau khi biết chuyện đã tốt bụng cho cô đi chung xe taxi ra Bến xe Miền Tây và điện thoại cho chị của N. đến rước cô. Người này còn cẩn thận gửi cô cho bảo vệ bến xe, đề phòng tay chân của bà Vy ở TP.HCM tìm đến trả thù. N. đã kết thúc giấc mơ đổi đời ở nước ngoài đầy đắng cay, tủi nhục với 32 ngày sống trong tổ quỷ.

Hàng chục cô gái đã bị bán

Về đến quê nhà, N. đã cùng D. và L. tố cáo bà Tám Hồng và bà Vy với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp. Cơ quan này đã triệu tập bà Tám Hồng, tên thật là Đinh Thị Thu Hồng, sinh năm 1966, ngụ ấp Phú Hưng, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành (Đồng Tháp) và những người bị hại lấy lời khai. Tuy nhiên, sau đó cơ quan này cho rằng chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự đối với tú bà Tám Hồng.

Sau khi các nạn nhân tiếp tục tố cáo, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp xác minh sự việc và tháng 9-2010, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Tám Hồng về tội mua bán người. Khám xét nhà bà Tám Hồng, công an thu giữ được 39 giấy khai sinh của 39 phụ nữ có hộ khẩu thường trú ở nhiều nơi, chín giấy CMND của chín phụ nữ, 25 hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài.

Về tú bà Vy, cơ quan điều tra xác định được quê của bà này ở Kiên Giang. Tuy nhiên, trong chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đi Malaysia không có phụ nữ nào tên Vy quê ở Kiên Giang đi cùng những người bị hại. Trên chuyến bay này chỉ có một phụ nữ tên Đặng Thị Nhỡ, sinh năm 1983, ngụ xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Đối chiếu các nguồn tin, hình ảnh, công an xác định bà Vy chính là Đặng Thị Nhỡ, hiện đang sinh sống ở Malaysia và thường về Việt Nam đón mua các cô gái nhẹ dạ, cả tin bị tú bà Tám Hồng lừa bán, mang về Malaysia ép làm gái bán dâm. Cơ quan An ninh điều tra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với tú bà Đặng Thị Nhỡ về tội mua bán người.

Những thông tin chúng tôi thu thập được cho thấy Tám Hồng đã câu kết cùng Vy lừa bán nhiều cô gái ra nước ngoài rồi ép họ bán dâm. Bằng miếng mồi “đi xuất khẩu lao động trong ba tháng kiếm được hơn 100 triệu đồng”, từ tháng 3-2009 đến tháng 10-2009, Tám Hồng đã dụ dỗ được 13 phụ nữ ở Đồng Tháp đưa đến TP.HCM bán cho Vy đưa sang Malaysia 10 người. Ba người khác Tám Hồng bán cho một phụ nữ người Việt sinh sống ở Singapore.

Tháng 4-2010, tú bà Vy đã một lần bị người bản xứ tố cáo hành vi mua bán người ép làm gái bán dâm với cảnh sát Malaysia, sau đó ba nạn nhân của tú bà Vy mua từ bà Tám Hồng đã được cảnh sát Malaysia trao trả cho Việt Nam. Tuy nhiên, không hiểu sao sau vụ việc đó đường dây buôn người làm gái bán dâm của tú bà Vy và bà Tám Hồng vẫn tồn tại.

HÙNG ANH

