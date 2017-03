Sà lan bị sóng đánh chìm, ba thủy thủ thoát chết

Cả ba thủy thủ đi trên sà lan may mắn được cứu thoát.



Chiếc sà lan Thịnh Phát 2 mang số hiệu KG 01602 do ông Lê Sĩ Tuấn, trú tại thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất làm chủ, chở 140m3 vật liệu đang trên hành trình đi từ Bình An (huyện Kiên Lương) ra xã đảo Tiên Hải (thị xã Hà Tiên).



Khi còn cách đảo Tiên Hải khoảng 30 hải lý thì bất ngờ sà lan bị chết máy và cùng lúc đó một cơn sóng to ập đến nhấn chìm chiếc sà lan.



Rất may, ngay thời điểm xảy ra tai nạn, một chiếc tàu đưa khách ra các đảo đã có mặt kịp thời và đã cứu sống được cả ba thủy thủ của sà lan KG 01602 đang trôi trên biển.



Hiện chiếc sà lan đang được chủ nhân cùng lực lượng cứu hộ chờ lúc thời tiết thuận lợi sẽ tổ chức trục vớt./.





(TTXVN/Vietnam+)