Sà lan đâm hỏng 16 nhà dân

Cơ quan chức năng cho biết có 16 căn nhà bị hư hại (ảnh). Theo nhiều hộ kinh doanh tại chợ Cái Sắn, trong lúc đang mua bán thì xảy ra chấn động như có động đất. Dãy nhà dọc bờ sông bị rung giật mạnh, nhiều căn bị nghiêng đổ, có căn đổ ập xuống. Một số người đã ngất xỉu.

Chiếc sà lan trên do ông Lương Văn Ngọc (ngụ thị xã Tân Châu, An Giang) điều khiển. Ông có bằng lái sà lan và sà lan có mua bảo hiểm. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn có khả năng do sà lan chết máy, lạc lái đâm vào bờ. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

V.SƠN