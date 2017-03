Sa lưới sau 8 năm truy nã vì lừa bán... rừng tái sinh

Theo cơ quan công an, bà Lan là đối tượng bị cơ quan chức năng truy nã vì lừa đảo bán rừng tái sinh ở Lâm trường Đồng Xoài (Bình Phước).



Cụ thể, ngày 31/8/2000, Lâm trường Đồng Xoài giao khoán cho Nguyễn Thị Ngọc Lan 40,3ha đất rừng để quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi, chăm sóc và trồng rừng tái sinh.



Tuy nhiên, do bà Lan không thực hiện đúng hợp đồng giao khoán nên năm 2002 Lâm trường Đồng Xoài ra quyết định thu hồi diện tích đã đã giao cho Lan nhưng Lan không chấp hành quyết định thu hồi.



Sau đó bà Lan lừa nhiều người dân là đây là đất giao 50 năm, được quyền khai thác trắng để trồng cây lâm nghiệp, rồi bán đất chiếm đoạt hơn 83 triệu đồng rồi bỏ trốn.



Phát hiện được hành vi lừa đảo của bà Lan, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã người phụ nữ này.



Để tránh bị công an bắt giữ, bà Lan chạy đến xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương để trốn./.

Theo Hoàng Tiến (Vietnam+)