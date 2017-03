Sa Pa bất ngờ mưa lớn, nước thượng nguồn sông Hồng dâng cao

Do ảnh hưởng của sự hội tụ gió trên cao, từ sáng ngày 11/12/2010 đến ngày 12/12/2010, vùng núi tỉnh Lào Cai đã xảy ra một đợt mưa nặng hạt trên diện rộng. Lượng mưa đo được phổ biến từ 7-12mm, trong đó khu vực thành phố Lào Cai lượng mưa đo được hơn 15,4mm. Đặc biệt, tại thị trấn du lịch Sa Pa mặc dù giá rét hơn 10 độ C nhưng lại xuất hiện mưa khá to, lượng mưa đo được sáng ngày 12/12/2010 đạt mức 78,5mm. Tại đây mực nước trên các dòng chảy suối khe nhỏ đều tăng cao hơn các ngày trước đó.

Nước sông Hồng chảy qua địa phận tỉnh Lào Cai chiều 12/12/2010 đột ngột dâng cao hơn các ngày trước

Kỹ sư Lưu Minh Hải nhấn mạnh: Có thể nói đây là sự dị thường của thời tiết trong mùa đông năm nay, theo chuỗi số liệu nhiều năm đã thu thập được ở khu vực huyện Sa Pa, thì chưa bao giờ trong tháng 12 hàng năm lại bất ngờ xuất hiện mưa lớn như đợt mưa này. Dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài khoảng 2 -3 ngày nữa nhưng lượng mưa sẽ dần nhỏ đi và sau đó hội tụ gió trên cao suy yếu hẳn làm cho mưa chấm dứt hoàn toàn.

Mưa lớn cũng làm cho thượng nguồn sông Hồng chảy qua địa phận tỉnh Lào Cai dịp này đột ngột nước dâng lên cao hơn các ngày trước đó và phủ kín các bãi cát nổi lên ven sông Hồng trong đợt khô hạn kéo dài tháng 11/2010 và 10 ngày đầu tháng 12/2010.

Ông Ma Quang Trung - Giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai cho đây là trận mưa vàng đối với nông dân tỉnh Lào Cai vì cách đây mấy ngày lãnh đạo địa phương rất lo lắng vè tình hình khô hạn diễn ra gay gắt ở một số nơi trong tỉnh gây khó khăn cho việc trồng rau màu vụ đông xuân 2010 - 2011 và các hồ chứa nước phục vụ phát điện kết hợp phục vụ tưới tiêu cho cây trồng có nguy cơ bị cạn kiệt sớm.

Tin và ảnh : Phạm Ngọc Bằng (VOV)