Sa Pa có thể xuất hiện băng tuyết trong những ngày tới

Tình trạng này sẽ gây ra hiện tượng rét đậm và rét hại, tại khu vực núi cao có thể xuất hiện “mưa đông kết”. Đặc biệt là khu vực đèo Ô Quý Hồ, trạm Tôn (Sa Pa) đêm 15 -16/12, khả năng có băng tuyết là rất cao.



Nhận định đợt rét lần này cường độ khá mạnh, không khí lạnh gây nền nhiệt độ trung bình ngày giảm nhanh, đây là đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nhiệt độ thấp nhất giảm thấp xuống còn 11- 13 độ C; vùng cao ước khoảng 5 - 7 độ C; thị trấn Sa Pa chỉ còn từ 2 - 4 độ C.



Dự báo gió nam cấp 3, vùng cao gió đông bắc cấp 3 - 4. Thời tiết rét đậm, rét hại ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, đồng thời gây nguy hại cho đàn gia súc như trâu, bò, thường mắc các bệnh cước chân, tụ huyết trùng...



Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai đã thông báo đến toàn bộ người dân; di chuyển đàn gia súc xuống vùng thấp để tránh rét; lùa đàn gia súc vào hang động gần nhất, chuẩn bị lương thực, nguyên liệu sưởi ấm đầy đủ trong nhiều ngày.





Theo Bùi Thanh Hải (TTXVN)