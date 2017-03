Sáng 17/12, cộng tác viên của VOVNews có mặt trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ (Sa Pa) cao 2070 mét so với mặt nước biển để cùng một số du khách xem băng tuyết xuất hiện trong giá lạnh như dự báo, nhưng lại không có.



Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Khí tượng - Thuỷ văn tỉnh Lào Cai: Nguyên nhân chính khiến đợt này Sa Pa không xuất hiện băng tuyết như dự báo là do nhiệt độ ở Sa Pa đêm 16/12 và sáng sớm 17/12 tăng lên 4,6oC thay cho 2,7oC của ngày 17/12. Đây là hiện tượng khá đặc biệt của Sa Pa đợt này, vì cùng thời điểm trên, ở huyện Bắc Hà và thành phố Lào Cai, nhiệt độ đều giảm hơn từ 1 – 2oC.



Dự báo, sau lễ Giáng sinh 2010, vùng núi Tây Bắc và Sa Pa lại đón một đợt không khí lạnh mới từ phía Bắc tràn về có cường lớn hơn đợt này...Ở thị trấn Sa Pa, trời vẫn rét buốt và sương mù bao phủ đường phố, làng bản, nhưng sau đó lên tiếp đỉnh đèo Ô Quý Hồ, chúng tôi lại bất ngờ thấy xuất hiện trời xanh, nắng vàng. Có lẽ vì thế, ở đây không xuất hiện băng tuyết như mỗi khi nhiệt độ xuống thấp.



Nghe tin dịp này Sa Pa sẽ xuất hiện băng tuyết, nên có một số khách du lịch từ Hà Nội và các tỉnh miền xuôi đã lên thăm nhưng không có cơ may nhìn thấy băng tuyết. Bù lại, họ được ngắm thoả thích phong cảnh thị trấn du lịch Sa Pa và đèo Ô Quy Hồ trong sương sớm đẹp như tranh thuỷ mặc.



Mặc dù thời tiết Sa Pa ngày 17/12 lạnh dưới 5oC nhưng chúng tôi thấy cuộc sống ở thị trấn Sa Pa và các xã lân cận vẫn diễn ra bình thường và không có xáo trộn lớn. Bằng chứng là trẻ em học ở các trường khu vực Ô Quy Hồ, Trung Chải, Lao Chải, Hầu Thào, thị trấn Sa Pa... vẫn cắp sách đến lớp học. Xe ô tô chở khách du lịch và xe chở hàng hoá lên địa phương và tỉnh bạn Lai Châu trên quốc lộ 4D chạy qua địa phận huỵên Sa Pa vẫn diễn ra nhộn nhịp./.





Theo Phạm Ngọc Triển(VOV)