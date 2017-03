Sa Pa rét 11,5 độ C

Theo Quang Duẩn (TNO)

Sa Pa (Lào Cai) là nơi có nhiệt độ giảm mạnh nhất, xuống mức 11,5 độ C. Đây là lần thứ 3 kể từ đầu tháng 9 đến nay, nhiệt độ tại Sa Pa giảm xuống mức trên dưới 12 độ C.Các chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, nhiệt độ giảm mạnh vào buổi sáng sớm tại các vùng núi là do chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tràn về.Tuy nhiên, gió mùa đông bắc đã bắt đầu suy yếu, từ trưa nay, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên đáng kể. Dự báo, trong 2-3 ngày tới, tại Bắc bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ.Các tỉnh trung Trung bộ và nam Trung bộ ngày hôm nay 8.10 tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông.Các ngày tiếp sau tại đây sẽ phổ biến với hình thái thời tiết: nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, gió tây nam cấp 2 - cấp 3. Tại Tây nguyên và Nam bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.