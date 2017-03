Sa Pa rét buốt

Tại chóp đèo Ô Quý Hồ (khu vực giáp ranh Lào Cai và Lai Châu), thời tiết rét buốt, nhiệt độ xuống thấp nhất, ở mức 3 độ C, bởi khu vực này cao hơn thị trấn Sa Pa đến 400- 500 mét, ở độ cao trên 2.000 mét so với mực nước biển. Đây là đợt rét đậm, nhiệt độ xuống thấp nhất kể từ đầu mùa đông đến nay ở Sa Pa.



Trời rét buốt, kèm theo mưa phùn và sương mù dày đặc khiến các hoạt động ngoài trời hầu như ngưng trệ. Trên tuyến quốc lộ 4D từ Lào Cai đi Sa Pa và thông sang Lai Châu, ô tô và xe máy phải bật hết đèn vàng và đèn pha, chạy tốc độ chậm để bảo đảm an toàn. Khách du lịch tại thị trấn Sa Pa giảm mạnh, các tour du lịch bản làng, leo núi rất vắng khách.



Ông Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng - thủy văn Lào Cai cho biết, nhiệt độ vẫn đang tiếp tục giảm thấp do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường từ phía bắc tràn xuống. Trong đêm nay và rạng sáng ngày mai, Sa Pa sẽ tiếp tục giảm thêm 3-4 độ, ở mức 1-2 độ C, khả năng xuất hiện mưa đông kết rất cao.





Theo HỒNG THẢO (TTO)