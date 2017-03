Sa Pa rét buốt 8 độ C, trâu bò chết cóng

Một người dân ở xã Trung Chải (Sapa), cố cứu con nghé mới 8 tháng tuổi đang bị co cứng vì rét ngày 28/10. Ảnh: IE

Đây là đợt rét thứ 2 từ đầu tháng 11 đến nay. Trước đó ngày 1 đến 3/11 Sa Pa đã có đợt rét 6,6 độ C, khiến hàng chục con gia súc bị đổ bệnh và chết. Để chống rét cho gia súc, nhiều hộ dân đã phải sơ tán trâu xuống vùng thấp để tránh rét.



Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khả năng đợt rét này còn kéo dài sang đầu tháng 12 mới chấm dứt.



Theo ông Lưu Minh Hải - phó giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Lào Cai, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống, mấy ngày qua vùng cao Lào Cai nhiệt độ giảm thấp. Rét đậm nhất là tại Sa Pa, dao động ở mức 8 - 12 độ C.



Từ ngày 28 đến 30/11 nhiệt độ tại Sa Pa tiếp tục xuống thấp, ở mức 9 độ C kèm theo sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế. Thị trấn Sa Pa luôn chìm trong sương mù, giá rét. Khách du lịch Việt thưa vắng, mặc dù các nhà nghỉ đã thực hiện giảm giá từ 30-60% để kéo khách.



(Theo TTXVN)