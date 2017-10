Sài Gòn có thêm bếp ăn ấm áp tình người

Cơm chay ăn “vô tư” 20.000 đồng/suất Được thành lập hai năm nay, quán cơm chay ở 117 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh bán một phần cơm với giá 20.000 đồng. Điều đặc biệt ở quán này là bà con có thể tự do lựa chọn món ăn mà không phải chú ý đến số lượng, khách ăn bao nhiêu vẫn chỉ trả 20.000 đồng. Đây là quán cơm chay trước đây tôi hay ghé ăn, sau thấy đóng cửa một thời gian rồi sửa sang nên nghĩ chắc là thôi rồi, cái mặt tiền đẹp giữa đường Điện Biên Phủ sầm uất thế ai lại chỉ dùng bán cơm chay giá rẻ buổi trưa. Thế mà nhà sửa xong khang trang thì lại thấy người ta vẫn tiếp tục bán cơm chay.

Đến quán cơm chay ở 117 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, bà con có thể ăn “vô tư” mà chỉ trả 20.000 đồng. Ảnh: THANH TUYỀN 20.000 đồng/đĩa, không phải là quá rẻ nhưng so với cái mặt bằng và đầu tư thì cũng xếp vào hàng có trợ giá. Vì 20.000 đồng/đĩa nhưng bạn có thể tự múc cơm bao nhiêu lần tùy ý, tự lấy bao nhiêu thức ăn trong hơn 20 cái khay, sức bạn ăn bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu. Thức ăn ở đây ngon và sạch sẽ.

Thích thú nhất khi ăn ở đây là thấy sự tử tế và ý thức. Ai cũng ăn cho hết phần mình lấy, rất ít ai để dư. Tự lấy ăn rồi thì khi vét sạch đĩa tự đứng dậy đem tới cái xô chứa bát đĩa ở mỗi dãy bàn mà bỏ vào, chén đĩa một xô, muỗng đũa một xô. Bỏ vào rồi thì đi ra cửa, gặp anh chàng trẻ măng thu tiền thì móc ra đưa 20.000 đồng. “Lý do nào chỉ lấy mức giá 20.000 đồng cho mỗi phần ăn?” - tôi hỏi. Chị chủ quán cười: “Để khách đến được ăn no thiệt no mà không cảm thấy đang xin xỏ. Vậy là vui rồi...”. Nhìn dòng người từ trẻ con, học sinh, dân văn phòng, xe ôm, thợ hồ... cùng xếp hàng lấy thức ăn, xếp hàng bỏ chén đĩa, xếp hàng trả tiền... bỗng thấy vui vui. Tôi lâu lâu ghé ăn không chỉ là để nhẹ nhàng thân thể mà còn nhẹ nhàng cái đầu, vì thấy mình trong một đám đông còn biết nhìn thấy nhau... TRẦN VƯƠNG THUẤN