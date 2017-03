Sài Gòn lại có “bão”

Bắt đầu từ 12 giờ khuya, hàng ngàn xe môtô đổ về tuyến đường Phan Xích Long và Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận). Các đối tượng dàn xe hàng ngang ở những khúc cua, số còn lại đứng trên lề đường dò xét lực lượng công an. Khi công an phường đến giữ trật tự, nhiều đối tượng ném vật lạ tấn công rồi bỏ chạy. Đến khoảng 3 giờ sáng, các trinh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận xuất hiện và các đối tượng bỏ chạy tán loạn.

Các yên hùng “bão” trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) lúc 4 giờ 32 rạng sáng 16-5. Ảnh: D.TÍNH

Thấy tình hình ở quận Phú Nhuận căng thẳng, lúc 4 giờ sáng, các đối tượng đi “bão” di chuyển qua đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh và phải đến hơn 5 giờ mới dần rút lui. Điều đáng nói là dù đường phố quận Bình Thạnh náo loạn như thế nhưng không thấy lực lượng chức năng nào có mặt.

D.TÍNH