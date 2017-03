Sài Gòn sẽ lạnh đến hết tuần

Theo bà Lê Thị Xuân Lan, trung tâm khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ đợt không khí lạnh này xuất hiện từ ngày 25/10, trong thời điểm này là quá sớm. Thông thường, đợt không khí mạnh kiểu như vậy thường xuất hiện từ tháng 12, hoặc sớm cũng từ giữa tháng 11 trở đi.

Cho đến hết tuần, tiết trời Sài Gòn sẽ vẫn tiếp tục trở lạnh, nhiều mây. Nhiệt độ ban ngày dao động khoảng 26 - 28oC. Sáng 31/10, nhiệt độ đo được ở TP HCM là 21oC, trong khi nhiệt độ bình thường vào mọi năm thấp nhất cũng chỉ đạt từ 23-24oC.

Ngồi trong phòng, nhiều nhân viên vẫn phải khoác áo lạnh. Ảnh: Vĩnh Phú.

Bà Lan dự đoán đợt không khí lạnh có thể kéo dài cho đến hết tuần. Việt Nam đang bị ảnh hưởng của hiện tượng La Nina hoạt động với cường độ mạnh. Đợt không khí lạnh này cho thấy mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn so với cùng kỳ những năm trước.

Cũng theo chuyên gia của trung tâm khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ, triều cường hệ thống sông Sài Gòn tuy đã xuống nhưng chỉ vài ngày sau sẽ dâng cao trở lại. Bà Lan dự báo vào cuối năm tình hình triều cường năm nay sẽ phức tạp hơn năm trước, đỉnh triều có thể cao hơn và vượt mức kỷ lục năm 2009.

Theo Vĩnh Phú (VNE)