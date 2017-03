Sai phạm tiền tỉ tại hai dự án liên quan

- Tháng 2-2012, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện có nhiều dấu hiệu tham nhũng tại Sở LĐ-TB&XH trong việc thực hiện hai dự án nêu trên (sở này làm chủ đầu tư).

- Đầu tháng 4-2012, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau chuyển hồ sơ xác minh bước đầu sang cơ quan điều tra.

- Ngày 17-4-2012, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhà thầu Lê Thanh Phương về tội vu khống. Sau đó, vụ án được chuyển về Công an TP Cà Mau để điều tra theo thẩm quyền.

- Ngày 23-1-2013, TAND TP Cà Mau đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó tạm hoãn vì còn nhiều tình tiết cần phải làm rõ thêm.