Sai phạm vẫn được lên chức

Cụ thể, ông Thu đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí lớp lái xe hạng B2 cao hơn quy định 542.000 đồng/học viên; chuyển cấp từ hạng B2 lên hạng C thu vượt khung 300.000 đồng/học viên và hạng C lên hạng E thu vượt 430.000 đồng/học viên. Đối với học phí lái xe hạng C ông Thu chỉ đạo thu 4.650.000 đồng/học viên, cao hơn quy định 775.000 đồng/học viên.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Thu thừa nhận hành vi sai phạm với tổng số tiền chỉ đạo thu sai trên 265 triệu đồng và đã khắc phục trả lại số tiền thu vượt cho học viên. Cơ quan CSĐT đề nghị lãnh đạo trường xử lý kỷ luật nghiêm khắc cán bộ sai phạm. Tuy nhiên, nhiều tháng nay ông Thu vẫn tiếp tục giữ chức giám đốc Phân hiệu 1, đồng thời được cất nhắc từ chức bí thư chi bộ phân hiệu lên phó bí thư Đảng ủy trường.

T.LỘC