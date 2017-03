Săn hàng “giá rẻ” mùa World Cup

Xe máy Air Blade giá 15 triệu đồng



World Cup đã đi được hơn nửa chặng đường của nó nhưng cũng đã khiến không ít người phải khóc dở mếu dở. Đã có nhiều con bạc lâm vào tình cảnh mất nhà mất cửa, thậm chí còn tự tử vì không có khả năng thanh toán các khoản nợ.



Việc cá độ bóng đá hiện nay không chỉ phổ biến mà còn được diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau. Con bạc ngoài việc chơi qua mạng internet bằng một tài khoản được cấp còn có thể cá độ trực tiếp với nhau qua một nhà cái.



Nhưng hình thức có thể nói là khá phổ biến và trá hình nhất là thông qua một quán cafe-bóng đá. Những người tới đây ngoài việc xem bóng đá và cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích còn có thể đặt cược một cách trực tiếp. Thua thì mất tiền còn thắng sẽ có tiền cầm về ngay sau khi trận đấu kết thúc.





Những quán cafe-bóng đá thường là môi trường làm ăn béo bở

của nhiều người. Ảnh minh họa (nguồn internet)



Cơ hội làm ăn

Dịch vụ nở rộ

Theo Th.Anh (VNN)



Theo Xuân Dũng (trú tại Cầu Giấy) một người thường xuyên có mặt tại các quán café- bóng đá và đã chứng khiến nhiều cuộc “thư hùng” như thế này thì với hình thức chơi như vậy, khi đã thua hết tiền, các con bạc dễ dẫn đến cay cú ăn thua, khi đó việc lấy điện thoại, máy tính, xe máy… ra để cầm cố lấy tiền chơi tiếp trận sau là chuyện thường tình.Chính Dũng cũng cho biết do hay ngồi ở các quán cafe bóng đá như thế này mà tình cờ có một lần anh được một con bạc gạ mua chiếc xe máy Air Blade mới đi chưa đầy một năm với giá 15 triệu đồng.Các hiệu cầm đồ vì thế mà cũng được mùa làm ăn. Một chủ của hàng cầm đồ trên đường Láng bật mí trong một ngày có thể có tới gần chục khách đến cầm cố đồ đạc, họ thường là thanh niên và vật dụng được đem đến “cắm” phần lớn là điện thoại và xe máy. Theo ông chủ cửa hàng cầm đồ này thì giờ cao điểm thường diễn ra từ 15-18 giờ hàng ngày và đó thường là giờ “giao dịch” của các con bạc nên cũng không có gì khó đoán đó là dân cá độ bóng đá.Theo chân Tiến Nguyên tới một quán café trên đường Tô Hiệu (Cầu Giấy), Nguyên thủ thỉ rằng World Cup năm nay có nhiều bất ngờ và khó dự đoán hơn các năm trước nên dân cá độ “ chết” rất nhiều. Chính vì thế nên mỗi lần tới đây Nguyên thường đem theo một số tiền khoảng vài chục triệu đồng để “phục vụ” những con bạc “khát nước”.Sau mỗi trận đấu kết thúc, Nguyên lại đi tới các bàn nơi các con bạc đang ngồi để dò hỏi xem ai có nhu cầu vay tiền nóng hoặc cầm cố tài sản để chơi tiếp hay không. Sau nhiều lần như vậy, Nguyên cũng dần trở nên quen mặt và các mối làm ăn cũng bắt đầu xuất hiện.Nguyên hí hửng khoe từ đầu mùa giải đến giờ đã mua được vài chiếc điện thoại đắt tiền với giá khá hời. Số điện thoại này Nguyên sẽ đem đi bán lại cho các của hàng điện thoại di động, thậm chí còn bán lại cho chính chủ nên họ có nhu cầu muốn mua lại và tất nhiên giá thành sẽ cao hơn trước khá nhiều.Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết ý tưởng “kinh doanh” này của Nguyên xuất phát từ những lần cậu lân la ở quán cafe rồi nghe lỏm thấy những câu chuyện của dân cá độ. Tuy nhiên đây không phải là trường hợp duy nhất mà phần lớn tại các khu phố có tập trung số lượng các quán cafe bóng đá đều có xuất hiện hình thức làm ăn kiểu như thế này.Giống như Nguyên nhưng Tuấn lại có “địa bàn hoạt động” quanh khu vực các trường đại học Bách Khoa và Kinh Tế thì cho biết cậu ta đã có ý tưởng làm việc này từ hồi Euro 2008 nhưng tới mùa bóng năm nay mới làm.Số tiền mà Tuấn kiếm được cũng khá do tại đây tập trung nhiều sinh viên hơn, cậu cho biết từ đầu mùa giải tới nay đã kiếm được gần chục triệu đồng. Thấy mối làm ăn béo bở Tuấn còn chỉ các cho những người bạn khác cùng làm. Thậm chí họ còn có ý định mở rộng ra cho các mùa bóng tiếp theo.Thế mới biết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh làm mọi người hào hứng, say mê nhưng cũng mang lại nhiều cơ hội kiếm tiến một cách tiêu cực đến như thế nào? Việc này cần các cơ quan chức năng vào cuộc để có một mùa World Cup thật sự là ngày hội lớn nhất của hành tinh nói chung và Việt Nam nói riêng.