Bán hàng “độc” bằng bói toán Một quái thai “heo đẻ ra voi” ở vùng Bảy Núi - được nhiều người dân mê tín săn lùng vì tin rằng đây là vật linh cầu an trừ tà - Ảnh: SƠN BÌNH Những ngày đầu năm, tại các vùng phụ cận chùa Bà - Bảy Núi (tỉnh An Giang), xuất hiện nhiều người đi tìm kiếm và thu mua các loại “hàng hiếm” như nhau mèo, quái thai, nanh heo, nanh hổ, rễ tầm gửi chua (cây tầm gửi sống trên thân cây me chua), hoa tre... với mong muốn vô căn cứ là đáp ứng các nhu cầu chữa bá bệnh, trừ tà, giữ may mắn... Đi vòng từ chân núi Cấm lên chùa Phật lớn, chúng tôi phát hiện những món “hàng hiếm” nêu trên được lén lút bán ra với giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng thông qua hình thức lên đồng, bói toán cho khách thập phương. Nhiều gian hàng tạm bợ chuyên bày bán các loại thuốc nam dọc hai bên đường lên vồ Thiên Tuế, vồ Ông Bướm... xuất hiện một số thầy bà chuyên xủ quẻ cho khách hành hương nhẹ dạ cả tin, rồi mê hoặc họ “thỉnh” những loại hàng “độc” để xua đuổi “âm khí”. Khá nhiều người nhẹ dạ cả tin sẵn sàng bỏ bạc triệu mua về dù chẳng biết những thứ kia có tác dụng gì. SƠN BÌNH