Sản phụ 15 tuổi sinh đôi: Bố là một trong hai...ông lão hàng xóm?

Bác sĩ Hồ Hoàng Thống Nhất, Khoa nhi Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên xác nhận, một trong hai đứa con gái sơ sinh của chị T. đã tử vong vào ngày 13-4 do nhiễm trùng đường hô hấp. Theo bác sỹ Nhất, hai trẻ bị suy hô hấp nhẹ phải thở bằng máy từ khi mới nhập viện.

Trước đó, sản phụ T. sinh đôi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa từ chiều ngày 24-3 (mỗi bé nặng dưới 2kg). Do thiếu tháng tuổi, yếu sức nên phải chuyển xuống Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên để được chăm sóc tốt hơn. Đến ngày 25-3, Công an huyện Sơn Hòa lấy mẫu tóc của những người liên quan gửi đi giám định AND để xác định “chủ nhân” gây ra bào thai ngoài ý muốn này.

Trước đó, trong tháng 2-2014, gia đình T. có đơn gửi Công an huyện Sơn Hòa tố cáo ông N.B (69 tuổi) và ông V.B (51 tuổi) là người cùng xã, do nghi hai ông này có hành vi giao cấu với T. 13 lần.

Ngày 14-4, Công công an huyện Sơn Hòa cho cho hay, vẫn đang chờ kết quả giám định ADN của ngành chức năng để xử lý vụ việc theo pháp luật.

Bình Minh