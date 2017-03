Sản phụ chết bất thường, người nhà tố bác sĩ tắc trách

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM lúc 12 giờ ngày 28-10, ông Hồ Việt Mỹ, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết các cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi chị Trương Hồ Thị Lan (25 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định) tử vong tại bệnh viện này vào rạng sáng cùng ngày.

“Do gia đình không đồng ý đưa xác về nên phải đưa đến nhà đại thể. Hiện các cơ quan chức năng như công an, viện kiểm sát, pháp y đang tiến hành giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân tử vong”.



Đưa thi thể sản phụ vào nhà đại thể để khám nghiệm. Ảnh: NGUYỄN VĂN TRANG/BĐO

Rạng sáng cùng ngày, sau khi sản phụ Lan tử vong, người thân chị Lan cho rằng có sự tắc trách của bác sĩ nên nhiều người bức xúc tập trung tại khu vực khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức BV Đa khoa Bình Định khiến lực lượng công an phải có mặt để vãn hồi trật tự.

Theo bà Hồ Thị Lý (dì ruột của chị Lan), thấy chị Lan đau bụng chuyển dạ, gia đình đưa vào khoa Sản của BV Đa khoa Bình Định lúc 20 giờ 30 ngày 27-10 để chuẩn bị sinh đứa con thứ hai.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ nói tình hình sức khỏe sản phụ bình thường và chị Lan được đưa vào phòng để chờ sinh thường.

Đến khoảng 1 giờ ngày 28-10, chị Lan đột ngột bị ra máu nên được đưa vào phòng mổ.

“Chúng tôi chờ bên ngoài rất lo lắng vì nghe nhiều tiếng giãy đập rất mạnh trong phòng mổ. Một lát sau, y tá đưa cháu bé vừa sinh đến thẳng phòng cấp cứu nhi. Đến khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, các bác sĩ đưa cháu Lan đi chụp X-quang. Tôi hoảng hốt chạy theo nắm tay cháu Lan thì thấy nó đã lạnh ngắt, mắt đã đứng tròng. Chỉ một lát sau, bệnh viện kêu người nhà vào thông báo là sản phụ đã tử vong” - bà Lý kể.

Cũng theo người nhà bệnh nhân, chị Lan vốn rất khỏe mạnh. Khi thấy chuyển dạ, gia đình đưa đến nhập viện ngay trong tình trạng sức khỏe bình thường.

“Gia đình chúng tôi rất bức xúc vì không được bệnh viện thông báo về diễn biến của cháu Lan từ khi đưa vào phòng mổ. Đến khi cháu Lan chết, họ gọi vào bảo đưa xác về mà không một lời giải thích nguyên nhân. Cháu tôi chết tức tưởi, oan uổng như vậy chắc chắn có sự tắc trách của bác sĩ”.



Người thân sản phụ bức xúc cho rằng có sự tắc trách của bác sĩ. Ảnh: NGUYỄN VĂN TRANG/BĐO

Trong khi đó, theo ông Hồ Việt Mỹ, khi đưa vào nhập viện, tử cung của sản phụ Lan đã mở hai phân. Sau đó, được bệnh viện theo dõi để quyết định cho sinh thường hay sinh mổ. Lúc này, sản phụ chưa dùng bất cứ thuốc gì.

Đến hơn 1 giờ ngày 28-10, sản phụ đột ngột lên cơn co giật, sùi bọt mép, trụy tim mạch.

“Do diễn biến nhanh quá nên phải mổ để cứu con. Khi đưa ra, cháu bé bị ngạt, suy tim do mẹ bị suy hô hấp, suy tuần hoàn nên ảnh hưởng đến con. Hiện cháu đang nằm ở phòng cấp cứu sơ sinh. Trường hợp này quá đột biến, sản phụ tự nhiên trụy mạch, sùi bọt mép, lên cơn co giật. Hiện vẫn chưa xác định vì sao sản phụ co giật như vậy” - ông Mỹ nói.

Trước ý kiến của người thân chị Lan cho rằng bác sĩ tắc trách, ông Mỹ nói: “Do sản phụ mất đột ngột nên người nhà bức xúc nói như vậy. Lúc đó, có nhiều sản phụ cùng nhập viện chờ sinh và đều được bác sĩ tập trung theo dõi. Khi xảy ra sự cố, các bác sĩ cũng cấp cứu kịp thời. Chúng tôi đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi, kết luận nguyên nhân tử vong để xem xét lại sự việc. Hiện nay, cơ quan công an cũng đang làm rõ có tắc trách hay không”.