Sản phụ chết, trưởng khoa sản bị khởi tố

Ngày 9-9, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố bị can với nữ BS Lê Mỹ Nương, Trưởng khoa Sản BV Đa khoa khu vực huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, về tội vi phạm các quy định về khám, chữa bệnh… theo Điều 242 Bộ luật Hình sự. Công an cho BS Nương được tại ngoại để điều tra.

BS Nương bị khởi tố vì liên quan đến cái chết của sản phụ Trần Thanh Chi (41 tuổi, ngụ xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi) vào rạng sáng 23-8-2013.

Theo xác minh ban đầu từ cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, ngày 22-8 sản phụ Chi đến phòng mạch của BS Nương và được bác sĩ thăm khám thai. Sau khi khám, BS Nương cho biết ca sinh không khó, có thể đặt thuốc giục sinh ngay mà không cần đợi 20 ngày như kết quả siêu âm trước đó (trước đó hai ngày, sản phụ Chi siêu âm với kết quả dự sinh là ngày 10-9). Tin lời bác sĩ, gia đình đồng ý để bác sĩ đặt thuốc giục sinh trước thời gian dự sinh. Sau đó, BS Nương đặt thuốc và gần 2 giờ sau, sản phụ Chi sinh con và bị băng huyết. Gia đình yêu cầu chuyển chị Chi về tuyến trên nhưng BS Nương không đồng ý. Khi chị Chi suy kiệt sức khỏe trầm trọng, người nhà quyết liệt đòi chuyển chị Chi đến BV Đa khoa khu vực huyện Đầm Dơi. Tại đây, các bác sĩ nỗ lực trong 6 tiếng đồng hồ cứu chữa nhưng sản phụ Chi không qua khỏi.

Phòng mạch của BS Nương, nơi sản phụ bị băng huyết, sau đó tử vong. Ảnh: TV

Cơ quan giám định pháp y kết luận chị Chi chết do băng huyết, mất nhiều máu. Sở Y tế tỉnh Cà Mau kết luận: Khâu cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực huyện Đầm Dơi đối với chị Chi là đúng với chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực. Việc BS Nương chấp nhận cho sản phụ sinh tại phòng mạch riêng của mình là sai so với các quy định về khám, chữa bệnh.

Sau khi hay sản phụ Chi tử vong, BS Nương xin bồi thường cho gia đình sản phụ 40 triệu đồng, lo ma chay nhưng người nhà chị Chi từ chối.

Được biết trong vòng 15 năm qua, đây là lần đầu tiên một bác sĩ bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về khám, chữa bệnh.

Ngày 9-9, liên quan vụ sản phụ Vũ Thị Thúy (27 tuổi) tử vong tại BV Phụ sản - Nhi bán công Bình Dương, bà Lưu Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Dương khẩn trương xác minh thông tin vụ này.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Dương làm rõ quá trình chăm sóc, theo dõi, cấp cứu tại BV Phụ sản - Nhi bán công Bình Dương. Trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cần sớm họp hội đồng chuyên môn đánh giá về trường hợp tử vong của sản phụ để có hướng giải quyết và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 17-9.

Trong chưa đầy một tháng, đã có năm trường hợp sản phụ tử vong. Trước đó là bốn trường hợp ở các tỉnh Cà Mau, Thanh Hóa, Bắc Giang và mới đây nhất là ở Nghệ An.

Người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh… gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại cho sức khỏe của người khác… thì bị phạt tù từ một đến năm năm. (…) Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến năm năm. (Theo Điều 242 Bộ luật Hình sự)

TRẦN VŨ - HUY HÀ