Sang chiết CO2 bất cẩn gây cháy lớn

Tại hiện trường, hai xe ôtô chở khí CO 2 của Công ty Thành Lập và một xe chở cồn của Công ty Phúc Đạt cùng bốn xe máy của công nhân bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chiếc xe chở khí CO 2 và cồn bị thiêu rụi. Ảnh: LÊ PHI

Lực lượng cảnh sát PCCC với năm xe chữa cháy cùng hơn 30 chiến sĩ đã khống chế được lửa gần 1 tiếng sau. Không có thiệt hại về người, ước tính tổng thiệt hại về tài sản hơn 2 tỉ đồng. Được biết, xưởng cơ khí ôtô này được Công ty Phúc Đạt và Công ty Thành Lập thuê để sang chiết khí CO 2 và cồn. Tuy nhiên, do sang chiết không đúng quy trình nên gây ra vụ cháy nổ trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

LÊ PHI