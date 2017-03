Sáng nay (2-11-2010): Phát hiện thi thể thứ 16 vụ xe khách bị lũ cuốn

Thi thể này trôi trên trên vùng biển xã Kỳ Lợi, gần khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cách điểm chiếc xe khách bị tai nạn khoảng 100 km về hướng Nam và được phát hiện sau khi gặp nạn đúng 15 ngày. Anh Thế (trú xã Kỳ Thịnh) đã tức tốc đến Đồn Công an Vũng Áng báo tin. Ngay sau đó, các chiến sỹ Đồn Công an Vũng Áng đã tới hiện trường đưa thi thể lên bờ biển Kỳ Lợi.

Lực lượng chức năng đưa thi thể vớt được trên sông Lam vụ xe khách 48K-5868 bị lũ cuốn đưa đi khám nghiệm tử thi và làm thủ tục khâm liệm (chụp sáng 2-11-2010). Ảnh: ĐẮC LAM

Cơ quan công an huyện Kỳ Anh khám nghiệm tử thi phát hiện trong áo nạn nhân có giấy chứng minh nhân dân mang tên Phạm Thị Yêu (sinh ngày 15-7-1956, quê Nam Trực, Hà Nam Ninh, thường trú phường Khánh Xuân, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Trong túi quần bà Yêu có một ít tiền. Công an liên lạc qua điện thoại thì người nhà xác nhận đó chính là bà Phạm Thi Yêu - nạn nhân thứ 16 bị thiệt mạng trong vụ xe khách 48K-5868 bị lũ cuốn trên sông Lam (Hà Tĩnh) sáng 18-10-2010. Con, cháu, thân nhân bà Yêu từ TP Buôn Ma Thuột đang tức tốc ra Khu kinh tế Vũng Áng đưa thi thể bà về quê an táng.

Thân nhân cầm lấy chứng minh nhân dân cùng ví và giấy tờ của nạn nhân Phạm Thị Thùy (17 tuổi) trong hành lý của nạn nhân tìm thấy được. Đến nay thi thể của nạn nhân này vẫn chưa vớt được. Ảnh: ĐẮC LAM

Sáng nay, Cơ quan công an huyện Nghi Xuân cùng cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang trên đường vào huyện Kỳ Anh giúp người nhà bà Yêu làm các thủ tục cần thiết.

Sáng cùng ngày, trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang có mưa to.

Danh sách 4 người chưa tìm được thi thể (tính đến 9 giờ 45 phút ngày 2-11-2010) 1. Trần Đăng Khoa (19 tuổi, trú EaPo, Cư Jút, Đắk Nông) 2. Nguyễn Thị Thùy (17 tuổi, trú Hoàng Nam, Nghĩa Hưng, Nam Định) 3. Đỗ Thị Phương (17 tuổi, Đồng Minh, Thanh Thủy, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) 4. Nguyễn Thị Ngọc Ánh (8 tháng tuổi, trú Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định)- là con của nạn nhân Đỗ Thị Lan (24 tuổi, trú ở Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định, đã tìm được thi thể).

* Lúc 3 giờ sáng nay (2-11-2010) trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn xe tải mang kéo rơmoóc chở cột điện 500 KV lao lật xuống xuộng.

Hiện trường vụ tai nạn làm xe đầu kéo và rơmoóc lao xuống ruộng. Ảnh: ĐẮC LAM

Nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem gây ách tắc quốc lộ 1A (đoạn đường dẫn vào cầu Bến Thủy bắt qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh). Ảnh: ĐẮC LAM

Xe đầu kéo mang biển số 43X-1960 kéo theo rơ moóc 34R 0606 chở thiết bị cột điện 500KV chạy từ Đà Nẵng ra Hà Nội với tốc độ nhanh, đã mất lái đâm gãy 26 lan can đường và một cột điện chiếu sáng rồi lao xuống ruộng. Khi xảy ra tai nạn rất may ruộng bên quốc lộ 1A đã khô cạn nước lũ, ba người trên xe chỉ bị xây xát nhẹ.

Trung tá Võ Mậu Sơn, Trưởng trạm công an Gia Lách (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết: “Giấy phép lái xe của tài xế xe đầu kéo trên đã bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ trước đó”. Vụ tai nạn sáng nay xảy ra cách điểm xe khách 48k-5868 bị tai nạn lũ cuốn chìm trên sông Lam chừng 5km, cách cầu Bến Thủy khoảng 200m.

ĐẮC LAM