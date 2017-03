Sáng sớm và đêm ở miền bắc trời trở rét

Ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh trung Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi trung Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.



Ở Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời rét.





Theo P.V (TNO)