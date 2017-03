Sập bẫy “hụi ma”, công nhân khóc ròng

Mới đây, khi hay tin Nguyễn Thị Tuyết Lan bỏ trốn, gần trăm công nhân tại Công ty TNHH Free Trend (KCX Linh Trung, Thủ Đức) như muốn khóc. Nhiều người cho biết vì Lan làm cùng xưởng may hơn 10 năm nên khi giao tiền không ai ghi lại biên nhận. Nhẩm tính sơ bộ, người mất ít nhất 3 triệu đồng, người nhiều cũng 50 triệu đồng, số tiền Lan chiếm đoạt của đồng nghiệp gần 1 tỉ đồng.

Chị Hoàng Thị Liên, nữ công nhân phân xưởng may kể: “Tiền hụi tôi đóng từ tháng 3-2010 đến giờ cộng thêm tiền cho Lan vay là 40 triệu đồng, bây giờ mất trắng”. Tương tự, chị Phạm Thị Thắm rơm rớm nước mắt: “Hằng ngày tôi phải dậy sớm, rồi chạy hơn 50 km tới chỗ làm, gom góp được hơn 10 triệu đồng không dám chi tiêu, không ngờ!”.

Ngoài khoản tiền hụi gom từ hụi viên, Lan còn viện đủ lý do để vay tiền các nữ công nhân như vay đáo nợ ngân hàng, vay xây nhà, trả vốn làm ăn trước đó...

Bị bể hụi, gần trăm công nhân Công ty TNHH Free Trend điêu đứng. Ảnh: V.Bá

Phần lớn hụi viên đều không biết chính xác Lan tổ chức bao nhiêu dây hụi và có bao nhiêu người tham gia. Đến kỳ họ chỉ nghe Lan nói: “Có người hốt hụi rồi”. Một công nhân tên Hồng bức xúc. “Chúng tôi cứ cắm đầu đóng tiền mà không quan tâm có bao nhiêu người trong dây hụi. Tới lúc đổ bể mới biết bà Lan kê danh sách “ma” để lừa chúng tôi”.

Bà Nguyễn Thị Hằng, quản lý công nhân Free Trend, cho biết: “Sáng 17-8 vừa qua, công nhân lĩnh lương, chị Lan vô gom tiền hụi đến trưa mới rời xưởng may. Đến chiều, tôi tìm mọi cách liên lạc nhưng không được. Lan nghỉ việc không xin phép trong năm ngày nên công ty sa thải. Đến nay hơn trăm người chơi hụi, cho Lan mượn tiền đều nhốn nháo. Thống kê sơ bộ riêng nhóm công nhân phân xưởng Sinh quản, kho vật tư bị chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng, chưa kể các nơi khác”.

Theo bà Nguyễn Thị Loan, cán bộ phân xưởng sản xuất, mấy ngày nay, nhiều công nhân tìm bà nhờ can thiệp chuyện bị Lan giật nợ nhưng bà không thể giúp được gì. Không chỉ nữ công nhân mà đến bộ phận cán bộ quản lý cũng bị “dính chấu”. Mỗi người từ 5 đến 15 triệu đồng,

Sốt ruột, hàng chục nạn nhân kéo đến nhà riêng của vợ chồng Lan tại số 18/1 đường Linh Xuân, Thủ Đức tìm kiếm. Một người đàn ông xưng là chồng Lan trả lời tỉnh bơ: “Tôi không biết cô ấy ở đâu và tôi không chịu trách nhiệm vụ lùm xùm tiền bạc của vợ tôi”.

Chiều 26-8, ông Nguyễn Thành Nghiệm, Trưởng Công an quận Thủ Đức, cho biết vụ việc xảy ra trong KCX Linh Trung, thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an TP.HCM theo phân cấp. Công an quận chỉ làm công tác giữ gìn an ninh trật tự ngoài KCX.

VÕ BÁ