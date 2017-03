Sập cầu Bình Cách nối Tiền Giang và Long An

Xe tải lọt xuống sông (ảnh) cùng khoảng 40 tấn gạo. Giao thông trên tuyến đường quan trọng nối liền tỉnh Tiền Giang và huyện Châu Thành (Long An) bị tê liệt hoàn toàn.

Theo TTO, xe tải do tài xế Nguyễn Hoàng Tân (ngụ Long An) điều khiển chở hơn 810 bao gạo thành phẩm chạy về Long An. Mặc dù cầu Bình Cách có kết cấu thép, mặt cầu bằng gỗ, gắn biển báo tải trọng tối đa tám tấn nhưng tài xế vẫn cố tình cho xe chạy qua. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Sở GTVT Tiền Giang, cho biết tạm thời đã cử lực lượng trực bảo vệ hiện trường và hướng dẫn người dân đi đường khác. Ngày 20-7, Sở sẽ triển khai việc sửa chữa lại cầu.

PX