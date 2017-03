Sập giàn giáo, 5 người thương vong

Vào thời điểm trên, một nhóm công nhân đang thi công xây dựng trường thì bất ngờ giàn giáo đổ sập, làm một nhóm công nhân rơi từ tầng 3 xuống đất khiến 1 người chết, 4 người bị thương.



Ngay sau đó, những người bị thương được vận chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong cấp cứu. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là ông Nguyễn Văn Đồng (50 tuổi, trú tại xóm 6, xã Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An). 4 người khác bị thương gồm: Trần Hữu Minh (50 tuổi), Trần Văn Lâm (28 tuổi), Bùi Khắc Cửu (39 tuổi) cùng trú tại xã Nghi Hưng, Nghi Lộc (Nghệ An) và Nguyễn Đình Tâm (48 tuổi, trú tại xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).



Sau khi được các bác sỹ tại bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong sơ cứu, 4 người bị thương đã được chuyển xuống bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.







Hiện trường nơi xảy ra vụ sập giàn giáo làm 5 người thương vong



Hiện các nạn nhân đang được điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện 115.Thông tin ban đầu, các nạn nhân đều ở 1 tổ thợ xây dựng đang thi công trường Trung tâm giáo dục huyện Quế Phong thì gặp tai nạn.Sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.