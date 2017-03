Sập giàn giáo một người chết, một người bị thương nặng

Ngày 9-7, thông tin từ BV Đa khoa TW Cần Thơ, cho biết bệnh nhân Dương Quốc Thái nhập viện vào tối 8-7 trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp tụt, sốc đa chất thương… và qua cấp cứu đến nay vẫn còn hôn mê sâu và đang tiếp tục được tập trung cứu chữa.



Cơ Quan chức năng đến hiện trường điều tra vụ việc. Ảnh: Gia Tuệ

Trước đó, chiều 8-7, công trình xây dựng nhà ở bốn tầng tại đường Nguyễn Việt Hồng (TP Vị Thanh) đang trong giai đoạn hoàn thiện phần xây tô bên ngoài thì bất ngờ sập giàn giáo làm ba người bị ngã từ độ cao 16m xuống đất.

Các nạn nhân nói trên được chuyển BV cấp cứu, nhưng một người tử vong, anh Thái bị đa chấn thương, dập phổi hai bên, chấn thương vùng kín, gãy xương chậu, xương đùi, chấn thương sọ não.

Theo cơ quan chức năng, ngôi nhà nói trên xây 4 tầng với chiều cao 20m và do ông Võ Anh Tuấn (ngụ ở TP Vị Thanh) làm thầu. Nguyên nhân ban đầu xác định do một số cây ben kết nối giữa giàn giáo với tầng 4 của căn nhà bị mục nên khi tập trung đông công nhân khiến 5 cây ben kết nối gián giáo với tầng 4 bị gãy, sập. Qua khám nghiệm, lực lượng công an và cơ quan chức năng sơ bộ đánh giá hệ thống giàn giáo không đảm bảo an toàn ở nhiều khâu như sử dụng cây ben mục, dùng ván ép cốp pha làm sàn thay thế ván gỗ, không hệ thống che chắn, đặc biệt là không có thiết bị bảo hộ an toàn cho công nhân khi thi công ở trên cao.



Công an đang điều tra vụ tai nạn.