Sập hầm, một công nhân đào vàng tử vong

Theo công an, vụ việc xảy ra khoảng 19h ngày 4/1 và được người dân phát hiện, báo cơ quan chức năng. Hiện công an vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường và thực hiện các thủ tục pháp lý khác trước khi người nhà đưa thi thể nạn nhân về an táng.

Cũng theo công an, anh Tấn tự đi làm vàng và gặp tai nạn.

Được biết khu vực xã Tam Lãnh là nơi từng đặt nhà máy khai thác chế biến vàng của Công ty vàng Bồng Miêu.

(Theo TTO)